Llegó el día. Casi cuatro meses después de las elecciones del 23-J hoy el Congreso ha investido presidente del Gobierno de una nueva legislatura. Por tercera vez consecutiva es Pedro Sánchez, que ha contado con el apoyo de todas las fuerzas políticas menos PP, Vox, que ayer dejaron muy claras las abismales diferencias con un lenguaje bronco cargado de crispación. UPN tampoco ha apoyado hoy al candidato socialista.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. A las 13.18 de la tarde, por mayoría absoluta y en primera ronda de votaciones. Se cumplió el guión, no hubo sorpresas. 179 votos a favor y 171 votos en contra. Tras casi cuatro meses desde las elecciones del 23-J, España deja de tener un gobierno en funciones. Esta tarde, Francina Armengol se lo comunicará al Rey y falta la apertura solemne de la legislatura en las Cortes. Este ha sido el minuto a minutos de cómo ha sido esta segunda jornada de investidura, algo histórico para Crónica Libre porque es la primera vez que este medio ha sido testigo de una jornada histórica de este calado, la base de la democracia que desde aquí defendemos día a día.

El recién elegido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Foto: E. Parra. POOL / Europa Press

12.50 h. Comienza la votación

Los 355 diputados votan «Sí», «No» o «Abstención» según son llamados. El gobierno en funciones y la Mesa del Congreso serán los últimos en votar.

Resultado de la votación de investidura a Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno el 16 de noviembre de 2023. El candidato socialista ha sido reelegido presidente del Gobierno tras superar una votación sin sorpresas en la que ha obtenido el respaldo de 179 diputados del Congreso que representan el 51,14% de la Cámara Baja. Info: Europa Press / Europa Press

12.38. Armengol anuncia receso de 10 minutos antes de la votación.

El voto será nominativo y a viva voz. Hoy el hemiciclo estrena nueva normativa en caso de error para evitar polémicas como las que se han vivido en momentos anterior: si alguien se equivoca sólo dispone del tiempo para corregir antes de que la secretaria nombre al siguiente diputado, que van en orden alfabético.

12.28 h. Sánchez contesta a su propio grupo

El candidato del PSOE le da las gracias al portavoz del PSOE por su discurso. «El único reproche que nos hace la derecha no son los acuerdos, es que con esos acuerdos hoy vamos a ganar el gobierno».

A todos los diputados y diputadas: «La soberanía de este país está en esta cámara. Cuando los españoles votan con su voto eligen el gobierno y la oposición, ambos merecen el mismo respeto. La democracia también consiste en aceptar las derrotas. A todos los grupos parlamentarios: A los 179 diputados y diputadas que representan a 12.600.000 personas, muchas gracias».

12.25 h. El diputado del PP Miguel Tellado pide la palabra por alusiones

Según artículo 71.1 del Reglamento de la Cámara pide la palabra el diputado del PP para contestar a Patxi López. Empieza discurso y la presidenta del Congreso le corta: «O se ciñe a las alusiones o no tiene uso a la palabra» Dice el señor Tellado: «El señor Patxi López ha dicho que nosotros alentamos la violencia, pero no es verdad. Condenamos la violencia y son los socialistas son que alientan la violencia con la amnistía. La presidenta del Congreso le ha cortado porque se había excedido de los dos minutos que le corresponden.

11.52 h. Turno del PSOE

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López está insistiendo en los argumentos y las medidas que ya ha ido repitiendo Pedro Sánchez en estos dos días de investidura. «la esencia profunda del gobierno que hoy se pone en marcha, el gobierno que va a impulsar a este país».

«Hemos registrado una proposición de Ley de amnistía porque queremos abrir un tiempo de entendimiento. Esto es algo radicalmente constitucional porque en el preámbulo garantiza la convivencia y la amnistía, como dice el derecho internacional, es eso».

«El señor Feijóo se ha retratado al no condenar el ‘Que te vote Txapote, aunque se lo pidieron las víctimas de terrorismo. Eso es no tener vergüenza»

11.21. Respuesta de Sánchez a los tres portavoces del Grupo Mixto.

Al candidato de BNG: «El gobierno de coalición progresista está ayudando a las empresas, a sus trabajadores y a la transición ecológica con muchas más ayudas que la Xunta. Y en esta legislatura vamos a ampliar las Cercanías, impulsando el corredor Atlántico y limpiando las Rías, reconocimiento del plurilingüismo». En total es un acuerdo BNG-PSOE con 22 medidas. «Ojalá ese cambio llegue a la Xunta».

A Coalición Canaria: «Hemos reforzado la capacidad de acogida a inmigrantes con más de 100 millones de euros. Respecto a la crisis migratoria de El Hierro, hemos tomado medidas; más aviones, subvenciones para acoger migrantes y plazas de acogida, distribución de los 43.000 inmigrantes. Estamos haciendo todo y mas para redistribuir a los inmigrantes».

A UPN: «Me ha sorprendido que se levantaran y aplaudían aquellos que corrompieran a dos diputados de UPN para llevárselos a sus filas. Sí, corrompieran porque transfuguismo es corrupción». El candidato Sánchez le ha preguntado que quién gobierna en Pamplona y con quién como socio, pero Catalán se ha negado a contestarle. Sánchez le ha dicho que Marlaska es un gran ministro de Interior. El candidato socialista ha dicho que no sabe si una sucursal del PP es lo mejor para defender los intereses de los navarros.

11.08. Turno de Alberto Catalán, el único diputado de UPN

El candidato de Unión de Pueblo Navarro no va a apoyar la investidura por la amnistía. «Es una humillación a la Transición».

Sobre Marlaska: «Ha pasado de ser un juez admirado a un ministro odiado»

Una vez más, los portavoces de los partidos que van a votar ‘no’ discuten con la presidencia del Congreso hasta tal punto, que a catalán le han cortado el micrófono y no ha podido acabar su discurso. Los diputados de Voz aplauden al portavoz de UPN.

10.55. Turno de Cristina Valido, de Coalición Canaria

La portavoz canaria apoyó a Feijóo en su investidura y ahora lo hará a Sánchez. «Estoy aquí para defender a los canarios y canarias. Defender el futuro de Canarias, negociar las inversiones que mejores las infraestructuras y la vida y necesidades de la ciudadanía canaria, por eso firmamos con Feijóo y lo hacemos ahora con Sánchez. El nacionalismo canario busca el respeto a la único región ultraperiférica de España, eso nos permite llegar a acuerdos con unos y con otros. Aquí escucho odio, pero ni una palabra de Canarias: de los precios delos billetes, de la reconstrucción de La Palma, de las obras hidráulicas por los cortes, los asuntos de la energía…»

«No compartimos la ley de amnistía, es inaceptable y vamos a votar que no. Nos preocupan también los temas fiscales que pueden afectar a los CC.AA más vulnerables.

Dice Cristina Valido que no escuchó nada sobre la crisis humanitarias de loa inmigración. Pero sin embargo, Sánchez ayer dijo: «Canarias, no os dejaremos solos». «Si no cumplen su compromiso en la bajadita estaremos esperándoles»

10.43. Turno del Gripo Mixto. Empieza el portavoz del BNG

Tres portavoces de tres fuerzas políticas que pertenecen al Grupo Mixto se reparten los 30 minutos que tiene cada uno de los portavoces con grupo político propio. Cada uno tendrá 10 minutos. El primero será el BNG gallego.

Néstor Rego empieza diciendo que va a hablar de su país, Galicia. También habla de la masacre de la Franja de Gaza. Y de la actitud reaccionaria de la extrema derecha.

«El BNG trabajará para el bien de Galicia: «En tema de deuda, no olvidemos que Feijóo triplicó la deuda de Galicia; mejorar las infraestructuras gallegas ferroviarias; avances en los peajes, que seguimos pagando porque así lo quiso Aznar. La construcción de 5 nuevos juzgados de violencia de género… por eso este acuerdo consideramos que es muy bueno para que avance la sociedad gallega».

El portavoz gallego lleva un pin con una sandía que representa el apoyo al pueblo palestino.

10.40 h. Turno de réplica de PNV

Aitor Esteban matiza varias cosas del discurso de Sánchez, sobre todo temas de cogobernanza en la época del covid. «Yo veo el acuerdo y el veo el vaso lleno, es un buen acuerdo; otra cosa es que ustedes derramen el agua».

10.20 h. Respuesta de Sánchez a Esteban

El candidato habla de la forma de entender la política la ultra derecha de Vox, algo en lo que coinciden varias fuerzas políticas.

Sánchez matiza unas palabra de Esteban, diciendo que pone en el mismo saco a PP y PSOE cuando habla de temas independentistas. Sánchez no está de acuerdo: «El PP no tiene acuerdo político para España, se ha dejado parasitar por la ultra derecha (que habló de corrupción política por la amnistía, y luego lo hizo el PP). EL PP ha utilizado la plurinacionalidad para el confrontamiento social, y eso el PSOE ni lo ha hecho ni lo hará. En realidad sólo lo ha hecho para atacar al PSOE. Yo creo que hay diferencia sustantivas entre la concepción de la España multinacional del PSOY y del PP».

«Yo veo el vaso medio lleno y Aitor Esteban lo ve medio vacío. Me reitero en nuestro compreso del autogobierno vasco. Ha habido 10 transferencias en loa últimos años. Estamos haciendo obra pública por más de 80 millones de euros al año, como la red de cercanías, la Y vasca y ahora se podrá mejorar la red de tranvías en Vitoria y Bilbao».

«La relación entre nuestros dos partidos es bastante fluida, con idea de continuidad y espero que sea así los próximos 4 años»

9.58 h. Turno de Aitor Esteban (PNV)

«El PP no condena la violencia en las calles. Qué es eso de buscar con violencia no que no se ha conseguido en las urnas. La amnistía no rompe nada, esto no es un golpe de Estado, guardias civiles que hablar de derramamiento de sangre. Si algo pone en peligro la Constitución son la mentira y la algarada callejera».

señor Feijóo: Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox»

El PNV y el PSOE han llegado a un acuerdo y por eso votará sí, pero le recuerda Esteban al candidato Sánchez que acuerdos de otras legislaturas han sido incumplidos, por eso en este caso le han puesto fecha de caducidad a algunos de los puntos. .

«El acuerdo es muy beneficioso para el pueblo vasco, el concierto económicos trata el tema de impuestos, importante para que nuestras instituciones participen en convenios internacionales. Compromiso también para que la Ertzantza controle los puertos, una deuda histórica.

«Vamos a defender con uñas y dientes el autogobierno vasco aunque nos quedemos solos»

9.55 h. Sánchez responde a Bildu

«Pondré toda mi disposición para atender sus demandas en la plurinacionalidad»

9.47 h. Turno de réplica de Mertxe Aizpurua (EH-Bildu)

Aizpurua habla de la dificultad de acuerdos entre todos los grupos que apoyan la investidura de Sánchez en toda la legislatura por las diferentes sensibilidades: progresistas y de izquierdas de diferente tipo, independentistas, va a ser compleja, llena de obstáculos, seguro. «Va a ser necesaria alta política en esta legislatura para llegar a acuerdos, de esa política que no se ha visto en los últimos años». «Cuando se llega a acuerdos todos ganan, nadie pierde».

9.38 h. Respuesta de Sánchez

Sobre el debate de la plurinacionalidad que le propone Bildu: «La Constitución lo permite y eso da camino para profundizar en la identidad y singularidad del pueblo vasco. Ya lo hemos hecho con el uso en el Congreso de las lenguas cooficiales, era una deuda histórica. El marco fijado por la Constitución nos lo permite y la voluntad del Gobierno es máxima»

«Coincidimos en continuar con los avances de la agenda social con la misma determinación que hicimos en la nueva legislatura».

9.29 h. Bildu: Tercer reto: la democratización profunda de este Estado

En todos los órganos de este Estado, incluida la Corona. Defender los privilegios que le otorgaron el Régimen del 78 y a la que las derechas se van a negar.

«No hay un PP bueno y un Vox malo, son dos derechas reaccionarias».

«Señores del PP, están en contra de las amnistía en Cataluña de gente por poner urnas, pero ensalzan la amnistía del 77 a los franquistas que habían cometido crímenes. Señor Feijóo, ustedes son los más amnistionadores y los más amnistiados»

9.25 h. Bildu: «Una legislatura con un claro empuje social»

La gente pide soluciones para la clase trabajadora. Hay que trabajar para que esta sea una legislatura con un claro empuje social. No es justo que los bancos, energéticas, grandes cadenas de alimentación que se enriquecen sin pudor decidan si dan hipotecas, suben precios o aportan al Estado en forma de impuestos»

Reformas en el ámbito laboral a Sánchez y Díaz: todos los avances como la prevalencia de los acuerdos vascos serán bienvenidos».

9.03. Discurso de EH Bildu

La portavoz parlamentaria Mertxe Aizpurua arranca su discurso mandando mensaje de apoyo a Palestino «por el genocidio que están viviendo».

«Señor Sánchez, le pedimos que actue, que frene este genocidio, no vale hacer llamamientos al respeto humanitario. Les pedimos contundencia para poner fin a la opresión- Hay que reconocer al Estado Palestino». La portavoz de Bildu recuerda a los compañeros Santi y Josu asesinados por los fascistas, en las vísperas del 20-N.

Bildu votará a favor por cumplir con el mandato del pueblo vasco el 23-J: frenar el acceso de las extremas derechas al gobierno. Cumplimos con nuestro pueblo y su mandato. No pedimos ninguna recompensa por parar a ese grupo reaccionario.

«Hoy tenemos la tarea histórica de abordar el tema de la naturaleza plurinacional del Estado. Durante décadas el argumento para impedir nuestro derecho a decidir es la ruptura de España. Ese es el gran mantra. ¡Qué solidez tiene un estado que sólo impone!»

«Hay que empezar abrir una nueva fase histórica que recoja rodos los sentimientos nacionales, esta deber ser la legislatura de la plurinacionalidad, como Escocia. Sin prisas, sin ansiedades»

Aizpurua le dice a Sánchez que debe gobernar para las clases populares y trabajadoras, no para los bancos ni grandes fortunas, ni para los que esconden su fortuna fuera de España y gobiernan por la puerta de atrás»

9.02. Francina Armengol reanuda la sesión

Anuncia que la votación no podrá ser antes de las 12.00 del mediodía.