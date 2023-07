Enrique Santiago (Sumar): «Irene Montero ha hecho un trabajo muy bueno. Este país es muy machista»

Segunda entrega de la conversación que Crónica Libre ha mantenido con Enrique Santiago, actual secretario general del Partido Comunista, que se presenta a estas elecciones generales como número uno por Sumar en la provincia de Córdoba. En esta ocasión desgrana alguna de las principales propuestas del programa electoral del partido de Yolanda Díaz y confiesa que no le sorprendió el adelanto electoral porque «no se le podía dar a la derecha seis meses más de altavoz institucional«.

«Yo soy comunista para que nadie le haga a usted lo que usted me está haciendo a mí». La frase que Marcos Ana, el preso que más tiempo estuvo de seguido en la cárcel durante la dictadura franquista le dijo a uno de sus represores ha marcado la trayectoria de Enrique Santiago. Del resultado electoral del próximo domingo depende que la frase siga teniendo una vigencia que asusta. Por eso, la convocatoria de estos comicios generales no le sorprendió ni siquiera a un político que se presenta por un partido que se tuvo que formar de la noche a la mañana.

¿Le sorprendió la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones?

La verdad es que no me sorprendió. Porque a esta derecha como la que tenemos, negacionista y deslegitimadora, que niega a todo lo evidente, los derechos de los demás, el cambio climático, los avances en la economía de este país, que miente sistemáticamente y que no ha reconocido en ningún momento a este Gobierno, a pesar de ser resultado de unas elecciones, pues no se le podía dar seis meses de campaña publicitaria en las Instituciones amplificada por muchos medios de comunicación que están haciéndoles el trabajo propagandístico. Ellos están un poco reñidos con la democracia, nunca la han entendido muy bien, es evidente.

Con lo cual, yo creo que lo mejor es entrar directamente a remangarnos y a explicar que la opción de los ciudadanos en este momento es muy clara: o seguir mejorando nuestro país, garantizando un futuro digno para las personas, que es lo que hacemos; o darle el voto y permitir que vengan a gobernar los que llenaron las oficinas de desempleo de inmensas colas o los que convirtieron España en una maquinaria de desahucios. Ya hemos visto cómo se gestionó esa crisis y hemos visto cómo se ha gestionado la que nos ha tocado a nosotros y nosotras.

Y sí que lo digo claramente, deberíamos haber hecho más, nos hubiera gustado hacer mucho más, y si no hemos hecho mucho más es porque desgraciadamente nos hemos encontrado con que el PSOE ponía a todo muchos problemas.

Uno de los grandes problemas de España son los bajos salarios, ¿qué se puede hacer para conseguir subirlos?

Gracias a que se ha cerrado el acuerdo de negociación colectiva nacional, por fin, eso nos va a permitir subidas salariales en el sector privado, que es lo que no podía directamente subir el Gobierno. Pero aquí ha habido una conjunción de medidas que ha posibilitado ese acuerdo, que es la negociación colectiva entre la patronal y los sindicatos. Los empresarios de este país son muy conscientes de que no ha habido en democracia ningún gobierno que les haya dado las ayudas tan importantes que les hemos dado.

Hay otro tipo de medidas, como el salario diferido, que si los empresarios no suben más los salarios o no se limitan los inmensos beneficios empresariales para que no se dispare la inflación, pues hay unos mecanismos fiscales, impositivos, que permiten reequilibrar todo eso. Bajar la inflación, que es mala para la economía, mediante una subida de los impuestos a los beneficios exagerados que es lo que hemos hecho en el sector energético y financiero.

Enrique Santiago, cabeza de lista de Sumar para elecciones generales por Córdoba.

¿Se refiere al Observatorio de Márgenes Empresariales que llevan en su programa? ¿A partir de que cantidad habría que aplicar esta medida?

Sí. Pero no se trata tanto de una cantidad sino de aplicar porcentajes. No es lo mismo los beneficios del Banco Santander que una empresa mediana, lo lógico es aplicar criterios porcentuales de incremento del beneficio.

¿Puede explicar en qué consiste la herencia universal que plantean?

Vamos a corregir las desigualdades de cuna, de nacimiento, con la propuesta de la herencia universal. Sabemos que hay muchos hijos de trabajadores y trabajadoras, o incluso sectores que se consideran ya clases medias, que no pueden estar 4 o 5 años pagando un preparador para una oposición a la judicatura o a un cuerpo de la Administración del Estado de élite. Pues con ese dinero van a poder hacerlo. También para personas que quieran emprender, ya que no es lo mismo que tu familia tenga para pagarte un alquiler o permitirte una pequeña inversión que no tenerlo.

O ahora mismo, si duda alguna, la mayor crítica a la reforma de Bolonia fue que al final el quinto curso universitario, o el sexto en caso de una Ingeniería, se ha convertido en un máster que incluso en las universidades públicas hay que pagar mucho, y en muchos casos exige un cambio de localidad que muchas familias no se lo pueden permitir. Bueno, pues con esta medida se van a corregir estas desigualdades.

¿Sería esa redistribución de la riqueza la medida más comunista que se puede tomar hoy en día?

El Partido Comunista, como su nombre indica, se preocupa por el bien común, es el partido de los comunes. Hay muchas fórmulas para garantizar el bien común, que es lo que nos preocupa. Además, los procesos de cambio y de transformación hacia sistemas económicos mas socialistas no han acabado con la iniciativa privada en ningún lugar del mundo.

Lo que han hecho es reequilibrar la intervención en la actividad económica de los distintos sectores y con una capacidad de la Administración Pública de corregir desigualdades. Esa es la razón de ser de los partido comunistas. No renunciamos a que haya sector público energético y financiero en España como en otros países de la Unión Europea.

No solo no renunciamos, sino que creemos que es una herramienta fundamental el que haya una capacidad de intervenir por parte de las Administraciones, que en una democracia están elegidas por los ciudadanos, para poder tomar medidas y evitar que el mercado solo trabaje en beneficio de unas minorías. La excepción ibérica, lo voy a decir claramente, es una medida de intervención en el mercado que todo el mundo ha podido comprobar que es buenísima, excelente. A todas las familias les ha abaratado el recibo de la luz.

¿Qué se tiene que hacer para que los jóvenes tengan más fácil emanciparse o formar una familia?

En este país existen dos problemas graves para poder acceder a un desarrollo de la vida familiar por parte de los jóvenes. Uno es el empleo y su estabilidad: nadie pone en marcha un proyecto de vida ni empieza a pensar en tener una familia sino tiene una mínima garantía de un empleo estable. En eso se ha dado un avance muy importante con la reforma laboral, ya que hemos pasado, en apenas un año, de un 14% de contratos fijos a mas de un 50%, a parte el crecimiento del empleo que muestran los datos.

Y el segundo problema es la vivienda. Es absolutamente inaceptable que no haya habido más avances en esta legislatura, la actitud del Partido Socialista ha dejado mucho que desear y han sido muy irresponsables retrasando la aprobación de la Ley de Vivienda.

¿Se podía haber hecho más en materia de vivienda?

Claro, porque ahora se acaba de aprobar la ley pero no hay un mecanismo eficaz para la declaración de zonas tensionadas, que es la forma de controlar y reducir el incremento de los precios de alquiler, los plazos para la construcción del parque de vivienda pública están muy demorados.

Lo que no pude ser es que países como Holanda tengan prácticamente un 30% del parque de vivienda pública y nosotros no lleguemos a un 2%. Es una absoluta vergüenza, estamos a la cola de Europa y no tiene ninguna explicación. Y estamos hablando de países que no tienen precisamente gobiernos de izquierda. Es un problema de que no se distorsione la economía convirtiendo un bien esencial en un bien para la especulación.

La ley ayuda pero tiene que ir acompañada de que las Comunidades Autónomas hagan las declaraciones de las zonas tensionadas y, francamente, tenemos que volver a ganar para darle una vuelta a esa ley. Porque ahora con la inmensa mayoría de las CC.AA en manos de la derecha, no van a hacer nada por controlar el incremento de los precios de alquiler. Es algo que tienen que tener en cuenta las personas que tengan la tentación de votar a la derecha. Salvo que sea gente con muchos ingresos económicos, no van a poder pagar el alquiler.

¿Ha gestionado bien el Gobierno toda la polémica surgida tras la aprobación y posterior reforma de la ley del «solo sí es sí»?

La ley es una buena ley y no es verdad que trate mucho mejor a los delincuentes sexuales, eso lo niego radicalmente. Probablemente lo hemos explicado muy mal por nuestra parte y tampoco ha habido la suficiente unidad en el Gobierno para explicarlo debidamente. De hecho, suben las penas mas bajas y sí es verdad que reduce en algunos casos las condenas más altas. Lo que pasa es que nadie habla de la anterior reforma del Código Penal de 2015 cuando también hubo condenados por delitos contra la integridad sexual que vieron reducidas sus penas o fueron excarcelados.

Eso pasó. Pasa en todas las reformas del CP, hay penas que se endurecen y otras que resultan mas benevolentes y por lo tanto hay reajustes en las condenas, es algo normal.

La ley de «solo sí es sí» ha incorporado tres agravantes nuevos en la escala más alta de los delitos. Eso que significa: que cuándo los tribunales empiecen a fallar nuevas condenas con esta ley, no es que vaya a haber más años de cárcel, lo que va a haber es más condenas graves por aplicación de las nuevas agravantes. Como nadie habla de esto la gente te mira con cara de marciano.

Entonces, la idea que se ha dado cuál es, que lo que ha hecho el Gobierno es poner en la calle a los agresores sexuales. ¡Mentira! Lo que es lamentable es que los medios de comunicación que han puesto en marcha el contador, no hayan recordado como fue el contador con la reforma de 2015.

¿Se está siendo injusto con Irene Montero?

Creo que en este país, que es muy machista y tiene una base sociológica muy conservadora y autoritaria, las políticas de igualdad y las ministras que lo llevan adelante siempre ven rechazado su trabajo. Yo creo que Irene Montero ha hecho un trabajo muy bueno.

Obviamente hay cosas que pueden ser criticables como a cualquier ministerio. A lo mejor hay veces que ha podido comunicar algo mejor, pero que objetivamente ha hecho un trabajo muy bueno se acredita con los índices de reconocimiento de las políticas de igualdad de nuestro país, donde constantemente subimos puestos en organismos internacionales como la UE o como la ONU. Y eso es un trabajo excelente que ha hecho este ministerio en estos cuatro años. Con lo cual, yo creo que el balance global es positivo.