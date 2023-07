Enrique Santiago (Sumar): «Nadie le pone una pistola en la cabeza al PP para firmar acuerdos con VOX. La involución llega cuando le das poder a los involucionistas»

Cabeza de lista de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago asegura a Crónica Libre que «somos la garantía de que nos preocupamos por el interés general. ¡Qué nadie viva para trabajar, sino que trabaje lo necesario para vivir dignamente! La derecha nunca se va a preocupar por eso, sólo se preocupan de privatizar los derechos públicos y hacer negocio con ellos» . Montañero, lector, cinéfilo y familiar, hablamos con el hasta ahora portavoz parlamentario de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista de derechos y libertades, de las izquierdas y la derecha, de gobierno y oposición.

Entre los referentes políticos que confiesa Enrique Santiago se encuentran Nelson Mandela, Julio Anguita o Dolores Ibárruri, la Pasionaria. «!Ojalá tuviéramos millones como ellos!», comenta con una sonrisa melancólica. Eso lo dice todo de él, eso marca una personalidad, una ideología, una carrera política, Desde el primer momento de nuestro encuentro, Enrique Santiago recuerda que «ha sido la izquierda quien ha peleado por la instauración de la democracia en nuestro país y que, históricamente, cuando a la derecha le ha molestado la democracia, lo que ha hecho es dar un golpe de Estado».

Por mucho que les moleste a los políticos del PP y por más tuits que cuelguen intentando trasmitir un miedo infundado propio de una España en blanco y negro, Crónica Libre entrevista a Enrique Santiago un político comunista.

¿Qué ha sido lo mejor que ha hecho el Gobierno de coalición?

Las medidas que han ayudado a que nadie se quedara atrás en momentos muy difíciles como fueron la pandemia y la crisis energética. La verdad es que entrar en el Gobierno, en nuestro caso después de más de 80 años, y que al mes y medio se acordara el Estado de Alarma y el confinamiento no fue un trago fácil. Come medidas concretas, los ERTES, la reforma laboral y la subida del salario mínimo han sido las más importantes.

También ha sido emocionante ver cómo los trabajadores y trabajadoras, a través de los sindicatos o por iniciativa propia, readaptaron las cadenas de producción de multitud de empresas para producir lo que necesitábamos para sobrevivir en los momentos más duros del confinamiento cuando no teníamos de nada. En ese momento, el país se dio cuenta de las consecuencias de la desindustrialización.

¿Cuál diría que ha sido el peor momento de la legislatura?

El más frustrante, sin duda alguna, cuando se hundió la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Ha sido una ocasión perdida, aunque esperamos que vuelva a gobernar la izquierda y los demócratas para poder arreglarlo, de acabar con sanciones al top manta, a la tenencia de plantas de cultivo de marihuana en domicilios particulares, a los organizadores de manifestaciones por actitudes que puedan tener terceros durante el transcurso de estas, a los periodistas por filmar las actuaciones de la Policía…

También el cambio radical del modelo sancionador, donde se introducía por primera vez un sistema proporcional a los ingresos, o la introducción de un modelo restaurativo con sanciones de trabajos comunitarios y de reparación del daño causado, pedagógico sobre todo para gente joven o personas en situación de exclusión social o con problemas de drogodependencia.

Pues todo esto se ha ido al traste por la excusa de las pelotas de goma, que ni siquiera se regula su uso en la Ley de Seguridad Ciudadana y que, aunque estamos obviamente en contra del uso este material antidisturbios, en el último año en España se han utilizado en muy pocas ocasiones. Evitar que nuestro país se situara a la vanguardia de los modelos de convivencia ciudadana y de reparación del daño por una excusa, ha sido el momento más doloroso.

¿Ha demostrado el Gobierno de coalición que la izquierda puede gestionar la economía mejor que la derecha?

Creo que sobre eso no hay ningún genero de dudas ahora mismo. Los datos de crecimiento de España son abrumadores, no dicho por el Gobierno sino por organismos internacionales. Lideramos el crecimiento económico en la zona Euro, tenemos la inflación más baja, y con diferencia, y somos el país que crea empleo a mayor velocidad. Es verdad que estamos en un 12% de desempleo, que es absolutamente inaceptable, pero venimos de un 24% con gobiernos del Partido Popular. Estamos en unas cifras de desarrollo económico impresionantes.

¿Cómo lo han conseguido?

Hemos demostrado, no lo estamos teorizando, que las políticas de expansión del gasto público son buenas para la economía de un país y para los empresarios. Esto ha sido posible gracias a la intervención del Estado, con los impuestos a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y financieras, que nos ha permitido tomar un conjunto de medidas que han dinamizado la economía. La reforma laboral ha sido muy importante, la subida de las pensiones, la subida del SMI…

Menciono estas cuestiones porque se nos decía que la subida del SMI, incluso nuestros socios del PSOE, iba a hundir a las empresas y que la reforma laboral iba generar desempleo. Bueno, pues la subida del SMI, además de mejorar las condiciones de muchas personas, ha posibilitado un mayor consumo y, por lo tanto, mayores inversiones y gastos de las familias. Esto ha redundado en la actividad de las empresas que tienen unos incrementos en los beneficios que no se conocían desde hace años.

¿Cuál cree que ha sido la mayor aportación de Unidas Podemos en este sentido?

Lo que ha hecho Unidas Podemos, que ahora es el espacio de Sumar, es romper un mito. El mito de que la economía solamente crecía con políticas neoliberales. Lo que hemos acreditado es que las políticas neoliberales causan dolor y beneficio para sectores muy reducidos. Si conseguimos generar mayores ingresos y redistribuirlos mejor, al país le va mejor y a todos y todas también.

Eso lo hemos demostrado y hemos acabado con ese mito de que la única receta económica eran las políticas neoliberales. Lo que hemos acreditado es que las reformas neoliberales son hambre, destrucción, desigualdad y problemas para la gente, mientras que hay otra forma de hacer las cosas que genera mayor felicidad que es lo que estamos buscando.

¿Por qué debería la gente votar a Sumar?

Somos la garantía de preocuparnos por el interés general, no de minorías, de cuidar a todas las personas y de mejorar las condiciones de vida. Con las propuestas que hemos hecho, como la de racionalizar los horarios laborales, estamos trabajando para que la gente tenga una vida más «vivible». Para que teniendo los mismo ingresos y un empleo estable, que por eso hemos hecho la reforma laboral, que no se pase la vida en el lugar de trabajo. ¡Qué no viva para trabajar sino que trabaje lo necesario para vivir dignamente! Para que tenga mas tiempo para estar con su familia o para cuidarse a uno mismo. Ir al cine, ir a tomar cañas con los amigos…

La derecha nunca se va a preocupar por eso, de lo que se preocupa es exclusivamente de privatizar los servicios publico y hacer negocio con ellos. Degradar los servicios públicos para que nos tengamos que pagar un seguro medico o ir a un colegio privado. Sumar es la garantía de que la gente esté protegida y tenga un futuro digno. Y, sobre todo, es la garantía de que vamos a trabajar por el interés general.

¿Por qué cree que la derecha consigue rascar tantos votos incluso en las clases más populares?

Hay un bombardeo cultural e informativo. Lo que no se puede es dejar todos los mecanismos de difusión de información y de mensajes en manos privadas, porque trabajan para el interés de sus consejos de administración. De empresas que en su mayoría pertenecen a grandes fondos buitres internacionales o grandes grupos económicos que sus intereses, obviamente, no son el bien común, sino su cuenta de resultados. ¡Es evidente!. Eso claro que influye y son mensajes que confunden a la gente. ¡Si pones un programa de televisión y en en vez de hablarte de cómo se ha reducido el desempleo te están hablando de las maldades de los partidos independentistas!

¿Y qué pueden hacer ustedes para revertir esta situación?

Lo más importante en esta campaña es que sepamos explicar todo lo que tenemos que seguir haciendo, no se trata de decir qué hemos hecho esta legislatura sino reflexionar cómo ha sido la evolución de la sociedad española en el ultimo siglo. Todos los avances en derechos civiles y libertades los ha hecho la izquierda. España mejora cuando gobierna la izquierda y los sectores democráticos.

España no mejora cuando gobierna nuestra derecha porque es una derecha atrasada, vinculada al absolutismo monárquico y a la dictadura, al autoritarismo. Ya hemos visto en esta legislatura cómo hemos debatido hasta tres veces propuestas para ilegalizar partidos políticos. Y no solo los independentistas, sino todos los que no coinciden con el modelo de partido supuestamente constitucionalista que defienden.

Ahora que menciona el tema del constitucionalismo. Es un término del que en los últimos años se ha apropiado la derecha, ¿qué le parece?

Pues que fueron ellos los que se opusieron a la Constitución. Mejor dicho, los que nunca han votado a favor de la Constitución. Sí es verdad una vez hubo un despistado del partido PP que en una comisión parlamentaria votó a favor de la Constitución, pero cuando llegaron al pleno, cuando ha habido que debatirla en el pleno, el PP nunca ha votado favor.

Sin embargo, Izquierda Unida o el PC no solamente luchamos por la democracia y la Constitución sino que tuvimos que hacer importantes cesiones, como aceptar la Monarquía para que saliera adelante. Y Vox, ¡qué vamos a decir!. Vox es la escisión franquista del PP, entonces no tienen credibilidad ni autoridad para dar lecciones de constitucionalismo porque nunca han lucha por la Constitución.

Y eso que no es nuestro modelo constitucional, pero es un modelo de consenso, que es lo que están ahora rompiendo las derechas de este país, los consenso democráticos básicos que permiten garantizar derechos y libertades.

¿Cómo se frenan los discursos del odio presentes en las lonas de Vox o de Desokupa?

La libertad de expresión tiene un limite, que lo dice el Tribunal Constitucional, que es el respeto a los derechos de los demás. Las dos pancartas, la de Vox y la otra versión de Vox, Desokupa, están afectando a derechos democráticos de colectivos diversos y se basan en mentiras. Quizás lo primero que hay que controlar son las mentiras.

El mejor ejemplo del supuesto problema de las ocupaciones, es el trabajo del primer mes de funcionamiento de esa «oficina antiocupa» del Gobierno de Castilla y León: 7 consultas en todas las provincias, ¡en un mes de trabajo! Pero se genera una gran mentira que sirve para generar odio y ganar votos ante un problema que no existe.

Lo que están trayendo la derecha y la ultraderecha es fundamentalmente falta de tolerancia, enfrentamientos, un ánimo por romper el país, sembrar odio, pretender dividirnos, quitarnos derechos, acabar con las libertades… y frente a ello, lo que tenemos que hacer es defender un país que esté más unido, en su diversidad pero unido, que sea cada vez más tolerante y solidario porque esto es ser democrático y este es nuestro trabajo.

¿Pueden generar un retroceso en la sociedad española este tipo de discursos?

¡Claro! Los retrocesos no caen del cielo, si tú votas al PP o Vox, sabes que Vox va a acabar con todos los derechos de las mujeres y de los colectivos que tienen distintas opciones sexuales. Ellos (la derecha) solamente defiende un determinado modelo de familia, no entienden que hay muchos modelos de familias, no entienden que la gente es libre de querer, que en el amor de los demás nadie se puede meter.

Y no es motivo de regulación jurídica, yo quiero a quien quiero y eso no va a variar con una ley, ¡es evidente! Yo tengo la familia que quiero tener siempre y cuando se respeten los derechos básicos de esas personas, a su integridad, a su desarrollo, y eso está más que comprobado que las leyes que tenemos de igualdad en este país lo hacen. Además, amplían derechos a colectivos.

Pero que la gente sea consciente, Vox ha declarado una cruzada, literalmente, contra todos los derechos de las personas que tienen diferentes orientaciones sexuales o diferentes modelos familiares, también contra la diversidad religiosa y cultural. Desprecian por desconocimiento e ignorancia.

Y la derecha del PP tiene un mensaje como más atemperado, pero en la práctica no tienen problema en firmar todo tipo de acuerdos en los que limitan los derechos de las mujeres y de colectivos de diversa orientación sexual. Y lo firman sin que nadie les ponga una pistola en la cabeza para hacerlo. Quiero que todo el mundo cuando vaya a votar sea consciente de esto. Y claro que la involución llega si das mayoría a los involucionistas, y el PP y Vox son involucionistas. ¡Si no lo sabían para las autonómicas, ahora ya lo saben para las generales!