Pedro Sánchez: «España es un éxito de país»

El Senado ha vivido este martes el cuarto enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el último antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28-M. Una comparecencia en la que el presidente del Ejecutivo iba a informar sobre los planes implementados por el Gobierno en el contexto económico y social de la guerra de Ucrania, y que se ha convertido en un mitin precampaña para ambos contendientes. Sánchez ha defendido la labor del Gobierno y el líder de la oposición ha marcado distancia con el PSOE, poniendo especial énfasis en lo acontecido con la ley del «solo sí es sí».

Sánchez ha comenzado su comparecencia lamentando que la guerra de Ucrania ya no abra los telediarios, a pesar de que 426 días después de que comenzara la invasión rusa todavía siguen luchando más de «400.00 hombres y mujeres». Y lo hacen para defender su país de los planes imperialistas de Putin que han puesto en jaque la seguridad europea, ha insistido el líder del Ejecutivo.

Una guerra que, según ha dicho Sánchez, ha dejado hasta ahora más de 80.000 víctimas y 13 millones de refugiados ucranianos (173.000 de ellos están en España), a los que habría que sumar el número desconocido de bajas que se han producido en el ejército ruso. Así, ha lamentado que ahora mismo se hable más de las consecuencias económicas de la guerra que del sufrimiento que está generando y los «terribles efectos que siguen impactando en Europa».

También ha hecho referencia a los efectos globales que ha generado el conflicto, como son la inflación y la escasez de determinadas materias primas como el hierro, el acero o el cemento, claves para las industrias y que hacen que «el fantasma de la ralentización económica» continúe afectando a Europa. Por todo esto, Sánchez ha manifestado el compromiso del Gobierno por seguir protegiendo a los españoles.

«Al igual que hicimos durante la pandemia, vamos a destinar todos los recursos del Estado que sean necesarios para proteger a los españoles de los efectos de la guerra».

Cinco aspectos esenciales para Sánchez

Sánchez ha expresado su convicción de que existen «cinco cosas esenciales» para que los ciudadanos españoles vivan mejor. La primera de ellas es un empleo de calidad, que ha de conseguirse con un modelo productivo basado en la innovación y el talento, y con una regulación laboral que garantice los derechos de los trabajadores.

En segundo lugar ha señalado el acceso a una vivienda digna, un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución. Sánchez ha destacado que lo esencial es «aprobar la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia» y ampliar el parque de vivienda pública. En este sentido, el presidente del Gobierno ha anunciado la construcción de 20.000 nuevas viviendas públicas en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa, para sumar un total de 183.000 inmuebles destinados al alquiler según lo proyectado por el Plan Estatal de Vivienda.

La tercera necesidad de los españoles según Sánchez para vivir mejor es tener prestaciones y servicios públicos de calidad. Problemática que desde su Ejecutivo se ha tratado «aumentando un 37% el gasto social» y «reforzando las partidas de sanidad, educación y dependencia».

La cuarta es la lucha contra el cambio climático para hacer frente al calentamiento global y la sequía. En este aspecto, Sánchez ha dicho que el Gobierno, desde que se aprobó la declaración de emergencia climática, ha trabajado en dos frentes: la mitigación y la adaptación. Además, ha destacado que, durante esta legislatura, España es «el segundo país de la UE que más ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero y el segundo que más ha incrementado su producción de energías renovables».

La última cuestión que ha mencionado Sánchez es la justicia territorial, es decir, que se tengan las mismas oportunidades independientemente de dónde se viva. Para ello, ha incidido en que hay que «construir una España más descentralizada y cohesionada».

Feijóo aboga por derogar el Sanchismo

«No tenga ninguna duda, vengo a derogar el sanchismo en el fondo y en la forma. No confunda la moderación con la sumisión. Yo me debo a mi país, no a usted», le ha espetado el líder de la oposición a Sánchez. Además de cuestionar la labor del Gobierno, Feijóo ha ironizado sobre cómo Sánchez llegó a liderar el PSOE subrayando que sus compañeros «le echaron», mientras que a él le llamaron para liderar el proyecto de los conservadores. «Soy todo lo contrario que usted», ha remarcado, señalando que «la reforma más urgente, importante y de calado» que debe afrontar España es «derogar el sanchismo y su forma de hacer política».

El líder de la oposición ha cargado duramente contra Sánchez por todo lo ocurrido con la ley del «solo sí es sí», que ambos partidos acordaron reformar en el Congreso y que esta semana se vota en el Senado. Así, ha confirmado que mañana votará sí a la reforma del texto «para aliviar en lo posible el dolor que ha generado en las víctimas».

Además, ha afeado a Sánchez el no haber acudido al Congreso el jueves pasado para votar la reforma de la ley, y le ha acusado de pedir perdón «con la boca pequeña». En este sentido, ha insistido en que a Sánchez le avergüenza corregir los errores de su Gobierno, y que el PP «haya solucionado su peor equivocación», y que a él le avergonzaría el cometer tales errores.

«De nada señor Sánchez, no me dé las gracias, lo hago por las mujeres, no avergonzado y por las elecciones como usted».

Okupas

Sobre la ley de vivienda, que supuestamente se aprobará este jueves en el Congreso de los Diputados, también ha confrontado con Sánchez, señalando que está «regularizando a los okupas». Feijóo ha insistido en que con la nueva ley está dando motivos a los okupas para que «añoren cuatro años más de su Gobierno». Como reacción al anuncio de la ampliación del parque de vivienda pública, Feijóo ha reprochado a Sánchez sus promesas ya que «las competencias son de las comunidades autónomas y el suelo de los ayuntamientos». También ha cuestionado la política medioambiental del Ejecutivo insistiendo en que la primera razón de la sequía es el cambio climático y la segunda la «desidia» de Sánchez.

En última instancia, el líder de la oposición ha definido a Sánchez como un presidente «secuestrado por el independentismo y el populismo» y que se presentará a unas elecciones habiendo aceptado ya su derrota. En ese aspecto, Feijóo ha dicho a Sánchez que le avergonzaría tener un Gobierno como el suyo: «Su Gobierno está roto, cuenta con más de 20 siglas, se insultan en prime time y no son capaces de pactar los principales asuntos de Estado, y no pasa nada, ni los ministros tienen la dignidad de dimitir, ni usted tiene la autoridad para cesar nadie».

El mitin precampaña de Sánchez

El presidente del Gobierno ha utilizado sus intervenciones para realizar un auténtico mitin de precampaña electoral. En primer lugar ha insistido en que durante el último año se han aprobado las reformas pactadas con la Comisión Europea (necesarias para recibir los fondos europeos), y que, además, el Ejecutivo ha destinado 45.000 millones de euros, y puesto en marcha «más de 100 medidas», para reducir la inflación y «amortiguar el alza de los precios» que sufren los hogares y las empresas.

Según Sánchez, estas medidas han supuesto que la inflación se haya reducido un 7.5%, situando a España como el segundo país con la inflación más baja de la Unión Europea, y también han generado un crecimiento del 5.5% del PIB en 2022, «más que cualquiera de las principales economías de la zona Euro», ha matizado Sánchez.

También ha hecho hincapié en que pese a lo complicado del contexto internacional, los niveles de desigualdad en España se han reducido a los niveles previos a la crisis financiera de 2008. En este sentido, ha confrontado el modelo neoliberal y de recorte del Estado del Bienestar que aplicó el Partido Popular entonces, con las medias adoptadas por su Ejecutivo. En esta materia, ha acusado a la bancada popular de «no hacer nada» cuando están en el Gobierno y de beneficiar a las «mismas élites de siempre».

España es un éxito para Sánchez

Es en este ámbito en el que más cómodo se ve Sánchez, que siempre que puede saca pecho de haber subido el salario mínimo un 47% durante la legislatura, situándolo en el 60% del salario medio como establece la Carta Social Europea. Además, ha recordado la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la bajada del IVA de los alimentos de primera necesidad, las medidas hipotecarias destinadas a afrontar el alza de los tipos de interés o los datos récord de afiliación a la Seguridad Social con veinte millones y medio de afiliados.

Asimismo, ha reconocido que todavía queda mucho por hacer para conseguir contener los precios, que España es uno de los países en los que más han bajado los salarios reales, un 5.4% según el último informe de la OCDE, y que los datos de paro y pobreza siguen siendo inaceptables. Pese a lo mucho que se debe trabajar, Sánchez ha remarcado que España es un éxito de país.